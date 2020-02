OYO Vacation Homes rileva le attività di Tui per le case vacanza

11:07

Sarà Oyo Vacation Homes a gestire le attività di tour operator di Tui relative al segmento delle case vacanza.

La società e il suo brand Belvilla, entrambe parte del gruppo Oyo Hotels & Homes, hanno infatti siglato una partnership con l'azienda tedesca e-dmizil GbmH, che di recente ha acquisito tutte le altre attività di Tui facenti capo a Wolters Reisen GmbH.



e-domizil opera già nel settore della locazione di case vacanza, oltre che nelle crociere e nei viaggi organizzati, e integrerà le attività di Ota per le case vacanza di Roundtrip Tour Operator di Tui Wolters.



La posta in gioco

L'acquisizione, il cui prezzo non verrà reso noto, permetterà a Oyo di ampliare notevolmente il suo raggio d'azione in Europa, aggiungendo oltre 17mila unità, per un totale di 50mila case vacanza in 26 paesi.



"Considerando che il continente europeo è il capofila globale del trend delle case vacanza, anche nei centri urbani - è il commento di Tobias Wann, global ceo di Oyo Vacation Homes - siamo nella posizione ideale per capitalizzare la nostra esperienza e conoscenza avvalendosi di un approccio consolidato nella creazione di un ampio business globale per le case vacanza".



Oriana Davini