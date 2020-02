11:42

“È qualcosa che impatta non solo sul mondo delle crociere, ma su tutti i settori”. È questa la premessa da cui parte Carlo Schiavon, country manager di Costa Crociere, per spiegare le precauzioni prese dalla compagnia di crociere per il Coronavirus. Nella nuova puntata del podcast Gente di Viaggi (ascolta con il player in alto) il manager spiega nel dettaglio le misure adottate a bordo delle navi per rendere sicuri i viaggi dei clienti.



Nell’intervista, Schiavon presenta anche la nuova Costa Smeralda, a bordo della quale è stata registrata l’intervista pubblicata sul podcast. Ma il manager racconta anche i particolari gli strumenti per le vendite a disposizione degli agenti di viaggi.