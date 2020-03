Settemari dalla parte delle agenzie: parte ‘La Vacanza Zero Penali’

10:33

È attiva fino al 16 marzo e consente di annullare gratuitamente e per qualsiasi motivo la propria prenotazione fino a 24 ore prima della partenza. È 'La Vacanza Zero Penali', la promozione di Settemari che ha un duplice intento: riportare i clienti in agenzia e stare concretamente dalla parte del marcato.

“Nonostante la complessità dell’attuale scenario internazionale - osserva l’a.d di Settemari Ezio Birondi (nella foto) - una parte di clienti sta comunque decidendo di prenotare una vacanza con noi. Per rispetto nei loro confronti e nei confronti delle agenzie che continuano a lavorare con la professionalità e la dedizione di sempre, abbiamo dato vita alla campagna ‘La Vacanza Zero Penali’”.



Nessun impegno economico per le agenzie

Un gesto, quello dell’operatore, di vicinanza a un mercato come quello del turismo che, come sottolinea Birondi, è stato “ingiustamente penalizzato”. L’impegno del tour operator è totale perché, aggiunge l’amministratore delegato, “in caso di annullamento l’eventuale penale è interamente a carico di Settemari e non comporta alcun impegno economico da parte delle agenzie o dei clienti”.



La promozione si applica alle partenze comprese tra il 7 marzo e il 31 maggio e interessa tutte le proposte della programmazione invernale del tour operator.