La risposta di Alpitour all’emergenza: annullamento senza penali

Anche Alpitour si adegua alle misure adottate da altri operatori per far fronte all’emergenza coronavirus, lanciando l’annullamento senza penali. Come si apprende dal sito dell’operatore, le prenotazioni effettuate fino al 31 marzo per la stagione estiva potranno essere annullate senza costi aggiuntivi fino a pochi giorni prima della data di partenza.

L'annullamento a penale zero, che viene applicato automaticamente al momento della prenotazione, prevede la restituzione dell'intero importo saldato incluse le eventuali polizze integrative Top Booking Full e Health, ad esclusione della sola Zero Pensieri.



I dettagli

È valido, precisa il gruppo, per le prenotazioni effettuate dal 2 al 31 marzo e riguarda una selezione di vacanze (Voihotels,AlpiClub, AlpiBlu, SeaClub, Sea Diamond, inTour, Bravo Club, K&Fun e tutta la programmazione di Turisanda, Viaggidea) per due adulti in camera doppia e per partenze dal 1° maggio in poi, agosto incluso.



Per i pacchetti con volo charter, l’annullamento a penale zero è previsto fino a 14 giorni ante partenza; per pacchetti Italia solo soggiorno, fino a 8 giorni prima della partenza e per pacchetti volo di linea fino a 30 giorni prima della partenza, volando con vettori di Lufthansa Group, United Airlines, Air Canada, Air Tahiti Nui e Qatar Airways.