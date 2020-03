Volonline: nuova release per la piattaforma Volonclick Voli

08:00

Arriva la nuova release per la piattaforma di Volonline dedicata all’emissione di biglietteria aerea Volonclick Voli, lanciata nel corso del 2016.

Un upgrading per un settore che per l’operatore nel corso del 2019 ha generato 40 milioni di euro di giro d’affari. “Anticipata da una suggestiva campagna teaser che prende in prestito celebri aforismi sul volo – si legge in una nota dell’azienda -, la nuova release della piattaforma si basa su un’infrastruttura multi-gds, abbinata ad un algoritmo che ottimizza la visualizzazione dei risultati per massimizzare i margini delle agenzie utenti”.



Il sistema sarà inoltre collegato direttamente alle compagnie low-cost.