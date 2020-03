Idee per Viaggiare, lettera aperta ad agenzie e clienti

15:56

Tutto lo staff di Idee per Viaggiare continua a sostenere il trade e invia una lettera aperta ad adv e clienti.

“In questi giorni - si legge nel messaggio - tutti noi ci troviamo all’interno di un sogno che non ha eguali e a cui dobbiamo adattarci per contribuire alla positiva soluzione.

Tutto diventa obbligatoriamente rallentato e tutto è finalizzato nell’immediato alla salute di ognuno di noi, potendo di fatto contribuire anche alla salute degli altri. In piena attività, quest’azienda, composta da 140 persone, concorre assieme a voi a realizzare vere e proprie esperienze per i comuni clienti, e questo momentaneamente non sarà possibile".

Operatività garantita

“Oggi in ufficio siamo in dieci e probabilmente da lunedì saremo in sei. Abbiamo in ogni modo buona parte della forza lavoro in telelavoro, con il centralino e le comunicazioni mail totalmente funzionanti ma comprenderete perfettamente che per la particolarità della nostra attività, non è la stessa cosa in termini di fluida gestione".



Le priorità

“Oggi la nostra priorità è terminare quella fase necessaria finalizzata ai rientri e alle soluzioni necessarie per chi era in partenza nell’immediato, tutto il resto verrà analizzato e gestito nel breve. Abbiamo tutti bisogno di collaborazione come sempre abbiamo fatto e chiediamo la comprensione laddove ad una domanda, non potrà arrivare un’immediata risposta. Per i signori clienti, comprendendo la preoccupazione derivante dagli importi versati, garantiamo tutela, giudizio e volontà di azioni finalizzate alla completa soddisfazione. Anche per noi è tutto molto nuovo e diverso dal normale, ma garantiamo che nessuna azione verrà intrapresa non rispettando sia le regole ma soprattutto il buon senso. Chiediamo semplicemente pazienza.

Auspichiamo che tutto venga vissuto con la razionalità, la positività e la calma che questo particolare momento richiedono.

Supportiamoci e tutto andrà per il meglio".



Il valore della filiera

"Noi siamo presenti oggi come lo saremo domani. Siamo tutti orgogliosi di come si sta muovendo il nostro settore e crediamo che quando il motore tornerà ad essere rombante e a pieni giri i primi che se ne accorgeranno saranno proprio i potenziali futuri clienti che oltre al desiderio di ‘sana evasione’, comprenderanno il valore di professionisti al loro fianco. Per qualsiasi reale ed immediata emergenza, oltre che ai normali contatti potrete utilizzare la seguente mail: soluzioni@ideeperviaggiare.it”.