Holland America Line: in quarantena tutti i passeggeri della Zaandam

15:56

Sono tutti in quarantena i 1.243 ospiti della nave Zaandam della compagnia Holland America Line, dopo che 13 passeggeri e 29 membri del’equipaggio si sono ammalati a bordo manifestando i sintomi del coronavirus, mentre la nave si stava dirigendo a Nord di Valparaiso in Cile, da dove avrebbe dovuto proseguire alla volta di Fort Lauderdale, in Florida.

Secondo quanto riportato da TTG Media il test per rilevare l’infezione da Covid-19 non è disponibile sulla nave, ma per precauzione tutti i passeggeri devono ora restare nelle loro cabine, da dove riceveranno i pasti tramite servizio in camera.



In quarantena anche i membri dell’equipaggio, ad eccezione di quelli indispensabili per il funzionamento della nave, che però si autoisolano quando non devoo svolgere comiti essenziali. Il viaggio in Sudamerica della Zaandam era iniziato il 7 marzo da Buenos Aires e avrebbe dovuto terminare il 21 marzo a San Antonio, in Cile.