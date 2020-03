Idee per Viaggiare Storytelling: il t.o. punta sulla formazione

15:42

Idee per Viaggiare punta al training online, percorso consolidato ormai da quattro anni e molto attuale in questo periodo. Il ceo Danilo Curzi (nella foto) spiega come “Una volta di più questo momento sottolinea il ruolo strategico dell’agente di viaggi e l’importanza di affidarsi a un professionista. E’ questa, inoltre, l’occasione per le agenzie di approfondire la formazione in vari ambiti, in modo che sia il più possibile completa, in previsione di un sicuro ritorno del cliente in adv. La situazione attuale offre una nuova opportunità per rinsaldare il rapporto tra tour operator e agenzie e fare squadra più uniti e vincenti di prima. Il nostro settore, se unito sotto tutti i fronti, diventa un’importante rete di sicurezza e uno strumento chiave per far fronte alle emergenze”.

Idee per Viaggiare ha formato oltre mille600 agenti da febbraio 2020 e ha recentemente ampliato il calendario degli appuntamenti in agenda. Il format ‘ Idee per Viaggiare Storytelling’ coinvolge di volta in volta centinaia di agenti ed è partito con tre webinar dedicati all’interfaccia Archimede e al nuovo Priority Boarding Card, alla Polinesia e a Dubai con un fuori programma dedicato al prodotto ‘Expo 2020’. Quest’ultimo è stato introdotto dal ceo Danilo Curzi che ha voluto rassicurare personalmente gli agenti di viaggi.



Il training punta ora all’approfondimento del prodotto, attraverso sessioni di webinar settimanali dedicati a destinazioni ‘alternative’ come come Réunion, le isole minori della Polinesia, Botswana e Namibia cui si aggiungono mete classiche declinate però in modo diverso: fra le altre, la natura della Baja California, gli States in moto, le Maldive di design e il nuovo eco luxury.



La formula è quella del racconto fatto dal product manager della destinazione con la partecipazione, in alcuni casi, di ‘ospiti speciali’. La formazione sul prodotto si affianca a un webinar tecnico dedicato ai voucher e alla loro gestione, con il supporto legale di Federico Lucarelli, e a una sessione ove si cercherà di dare consigli e tecniche utili per risultare più efficaci nell’utilizzo dei social. Il calendario dei webinar è disponibile nella pagina dedicata.