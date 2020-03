KiboTours sospende programmazioni e promozioni

11:11

“In questo momento e a queste condizioni comprendiamo l’inopportunità del pensare al prenotare le vacanze”. Roberto Narzisi (nella foto), managing director di KiboTours, promuove un atteggiamento di sostenibilità e sensibilità nei confronti dell’industria del turismo in questo momento drammatico.

“Abbiamo deciso di sospendere le iniziative promozionali in questa fase – dice - anche se tengo a dire che noi siamo in ogni caso pienamente operativi, in regime di smart working e a disposizione per poter fornire informazioni”.



Ma l’operatore non perde il contatto con le agenzie e con i clienti. “Attualmente concentriamo le nostre energie sulla nostra community – dice Narzisi – sui nostri partner e sui viaggiatori, che ci possono seguire sul sito, sul blog e sulla app. Abbiamo diverse rubriche con le quali ci teniamo in contatto”.



Fra queste Kids in Tour, schede dedicate agli animali e alla natura, che possono essere fruite anche dai bambini e la rubrica Key Words dove si dà spazio ai contributi di chi desidera condividere il proprio diario o itinerario di viaggio.



“Si può partecipare scrivendo a travel@kibotours.com - conclude Narzisi - i nostri esperti rielaborano i contenuti più interessanti per farli diventare esperienze, che possono essere ripercorse anche da altri viaggiatori”.