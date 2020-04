La grande voglia di ripartire

09:16

Come in tutta la vicenda coronavirus, anche sulla questione dei viaggi la Cina si trova avanti di qualche settimana sulla tabella di marcia. E se da noi la ripresa sembra ancora qualcosa di molto lontano, nella terra del Dragone si torna a parlare di itinerari e partenze. E così da Sina Tourism arrivano notizie delle prime partenze per maggio e giugno. Ma non mancano i più timorosi, che rimandano all'estate. Poche settimane di differenza, comunque...

Il cofondatore della società, Jungru Bai, ha comunque avvertito che l'effettiva ripresa dipenderà anche dall'andamento della situazione...(continua nella digital edition)