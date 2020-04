L'Abruzzo delle eccellenze, la scommessa di Meditour

09:22

Una degustazione guidata in un frantoio, un barbecue con vista sul Gran Sasso, la visita di borghi fantasma o di laboratori artigianali. Meditour sceglie di puntare su proposte legate alle eccellenze del territorio per la ripartenza.

Una serie di tour in Abruzzo con partenze giornaliere garantite anche con solo due persone, personalizzabili o da proporre in estensione a un soggiorno mare o montagna. "Abbiamo utilizzato l'attuale periodo di fermo per perfezionare questo tipo di prodotto - spiega l'amministratore unico del t.o. Davide Ballone precisando che in tutti tour - è presente almeno un'attività esperienziale".



Una nuova programmazione che la rete agenziale potrà prenotare a breve sul sito dell'operatore. "Alla riapertura - precisa Ballone - i colleghi adv avranno la possibilità di proporre alla propria clientela un prodotto innovativo ed esclusivo".



Amina D'Addario