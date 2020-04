Baia Holiday: villaggi aperti entro il 15 giugno

12:48

"Tutti i complessi di proprietà o di cui Baia Holiday cura la gestione saranno aperti entro il 15 giugno": Piergiacomo Bianchi, direttore operativo strutture, illustra il piano di aperture per la stagione estiva.

Salvo diverse disposizioni governative, ad alzare la serranda saranno nove camping village, un hotel a quattro stelle e due residence distribuiti tra Sardegna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Croazia.



"Stiamo lavorando alla manutenzione delle strutture - assicura - e sugli investimenti per portare a regime tutti i progetti in essere, tra cui la nuova area Spa del Camping Village Cavallino e il completamento dei due parchi acquatici in Sardegna".



Sul fronte pricing, "pensiamo a un prodotto di qualità in linea con la situazione, capace di promuovere affidabilità e sicurezza al giusto prezzo". O. D.