Air Europa riapre il collegamento Madrid-Tel Aviv

Air Europa ha annunciato che riprenderà a volare su Israele dal 29 giugno con il volo Madrid-Tel Aviv, ponendo fine alla sospensione durata quattro mesi.
Tuttavia, precisa la notizia data sul sito ufficiale che il vettore rimarrà “in costante contatto con le autorità competenti per garantire la massima sicurezza delle nostre operazioni in ogni momento”.
Aggiunge preferente.com che Air Europa precede Iberia, la cui controllata, Iberia Express, non ha ancora annunciato la ripresa della rotta per Tel Aviv. Nel suo ultimo comunicato, Iberia Express ha annunciato che il servizio rimarrà sospeso fino al 31 agosto.
Remo Vangelista