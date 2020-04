12:00

Msc Crociere prolunga la sospensione delle crociere fino al prossimo 10 luglio 2020. La compagnia garantirà agli ospiti voucher per trasferire l'intero importo pagato per la crociera cancellata ad una crociera futura su una qualsiasi nave e itinerario entro la fine del 2021. In aggiunta, verrà offerto un ulteriore credito da spendere a bordo compreso tra i 100 e 400 euro per cabina.

Pubblicità

A tutti i passeggeri che hanno prenotato una crociera tra l’11 luglio e il 30 settembre 2020, inoltre, la compagnia garantisce il Flexible Cruise Programme. Questo programma consente a tutti coloro che hanno prenotato una crociera su una nave MSC di riprogrammare il viaggio scegliendo una qualsiasi data di partenza entro il 31 dicembre 2021.