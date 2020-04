15:55

Cancellate tutte le partenze maggio e della prima metà di giugno: è il provvedimento preso dai t.o. tedeschi dopo l'estensione del global travel warning fino al 14 giugno.

Pubblicità

Come riportato da Fvw.de, infatti, Heiko Mass, ministro degli Esteri tedesco, ieri ha annunciato il prolungamento per altre sei settimane il divieto di viaggi privati in qualunque altro Paese. "Dovremo decidere, dopo i colloqui con gli altri Paesi e le destinazioni di vacanza, come sarà la situazione in estate. Solo così si potrà capire se le vacanze estive sono possibili o meno. Potremmo dover differenziare tra Paese e Paese, a seconda della situazione".



I t.o. tedeschi, da TUI Germany a Der Touristik fino alla compagnia di crociere Aida, hanno quindi iniziato a cancellare le partenze, offrendo ai clienti in cambio incentivi economici, bonus e premi fedeltà, in modo da incoraggiarli ad accettare i voucher. O. D.