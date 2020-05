08:04

Il Gruppo Tui ha già predisposto un calendario con la possibile ripresa delle attività nei diversi mercati in cui opera. Come riportato da Preferente, dopo la concessione di aiuti per un miliardo 800 milioni da parte dello stato tedesco, il Gruppo è pronto a riprendere gradualmente la sua attività.

Le sue filiali in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svizzera, Paesi Bassi e Austria saranno, rispettando proprio quest’ordine, le prime a ripartire. Salvi cambiamenti dell’ultimo minuto, la riapertura avverrà in un arco di tempo variabile dall'11 al 31 maggio. In giugno, esattamente tra il 7 e il 15, sarà la volta di Belgio, Polonia, Regno Unito, Francia, Svezia e Germania.



Helen Caron, direttore acquisti del Gruppo Tui, spiega: "Il nostro obiettivo è quello di riprendere le attività garantendo a tutti i clienti un'esperienza di viaggio sicura". Per raggiungere questo obiettivo, il gruppo è "in stretto contatto con i governi locali per analizzare i passi concreti per riavviare la nostra attività". D'altro canto, Caron sottolinea che "il gran numero di visite ai nostri siti web di prenotazione mostra che i nostri clienti continuano a sognare di andare in vacanza".



In termini di vendite, la manager riconosce che "la ripresa rimane una sfida da giocare, anche se stiamo assistendo a un aumento della domanda per l'ultima parte dell'inverno". E "le vendite per l'estate del 2021 sono incoraggianti. Vi sono segnali positivi sul fronte della domanda futura che siamo certi cresceranno man mano che i paesi continueranno ad allentare le restrizioni".