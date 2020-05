08:03

Si spera di salvare metà della stagione, realisticamente puntando su agosto e soprattutto su un settembre un po’ più lungo del solito, anche se la luce in fondo al tunnel si vedrà forse con i ponti di fine anno.

Timida ripresa

Luca Riminucci (nella foto), direttore vendite del Gruppo Albatravel, conferma la presenza qualche timido inizio di prenotazione o di richiesta di informazioni già per l’estate, anche se la domanda sul periodo autunnale è più forte.

“A lungo termine poi, qualcosa sembra muoversi sul fronte dei pacchetti con volo anche in Europa, ma si tratta ancora di numeri irrisori”.





Albatravel ritiene che sarà il solo hotel la formula a ripartire per prima, seguita dal volo più hotel solo in una seconda fase. “Più interessante il pacchetto treno più hotel, che consentirà di raggiungere agevolmente destinazioni italiane di prossimità”.

Come molti altri operatori, Albatravel in questa fase concentra la sua attività sull’Italia, con pacchetti - fra gli altri - per Pantelleria, Puglia e Cinque Terre.



Non solo mare

“Non solo mare però - sottolinea Riminucci – in quanto puntiamo molto anche sulle nostre città d’arte, che potrebbero catturare le richieste di quanti abitualmente si recavano in Europa”. E che hanno la duplice valenza di destinazione ideale per i mesi di spalla, con possibilità di trascorrere uno short break che non incida troppo sui conti delle famiglie, già molto provati dall’emergenza coronavirus.



La voglia d'Europa

La piattaforma di Albatravel propone una rosa amplissima di servizi e pacchetti anche per l’estero; la speranza è quella di riuscire a ripartire anche su questo fronte, magari cominciando da destinazioni vicine e solo sfiorate da Covid-19, come Egitto, Grecia, Malta, Croazia, Slovenia, Costa Azzurra o Cipro. “Tutto è però nelle mani delle compagnie aeree low cost, vettore fondamentale per raggiungere le mete europee”.