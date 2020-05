Acv Travel e l’Abruzzo delle esperienze

19:30

L'Abruzzo delle esperienze è la linea di azione sulla quale si sta muovendo Antica Compagnia dei Viandanti per proporre un prodotto adatto all'estate che sta arrivando. "Questo momento storico, purtroppo ostacolato dalla situazione sanitaria mondiale - spiega Piero Di Renzo, managing director dell'operatore - ci pone di fronte ad una grande opportunità di scoperta o riscoperta di itinerari alternativi che ci fanno vivere in prima persona un'immersione sensoriale ed emozionale unica. L'Abruzzo offre una percentuale di soddisfazione del turista più alta rispetto a qualsiasi altra regione italiana. Per intenderci chi viene in Abruzzo, torna letteralmente entusiasta delle esperienze vissute sul territorio".

L'operatore ha deciso di puntare su tour su base minima di 2 persone, che possano combinare i diversi mari della regione (quello sabbioso del Nord e quello dei trabocchi) con i suoi parchi nazionali, senza dimenticare l'enogastronomia.

"Ci siamo messi nei panni del potenziale cliente e abbiamo studiato delle combinazioni esclusive per il mercato. Una vera e propria sperimentazione onnicomprensiva, senza far mai mancare delle esperienze emozionali" dice ancora Di Rienzo.



Le proposte

C'è ne per tutti i gusti, partendo da una combinazione in canoa e mountain bike, all'osservazione naturalistica del lupo nel Parco nazionale d'Abruzzo, all'emozione di scoprire i set esclusivi di film nei borghi di Rocca Calascio e Santo Stefano di Sessanio, all'osservazione degli orsi immersi nella natura, fino a navigare sulla costa dei trabocchi con una barca a vela, magari arrivando fino alle isole Tremiti. Non mancano le eccellenze gastronomiche in ristoranti stellati.



"Affianchiamo a questo concetto una piattaforma tecnologica performante che consente all'agente di viaggi di poter scegliere tra più di 1500 strutture in tutto il Centro Italia, e che permette all'agenzia di decidere il guadagno e stamparsi il proprio voucher" conclude Di Rienzo.