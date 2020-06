12:51

Eyal Amzallag, il managing director Italy, South Europe & emerging markets, lo aveva anticipato e ora arriva la conferma: i resort italiani di Club Med riapriranno a luglio.

Per la precisione, quelli di Pragelato (Sestriere) e Kamarina, in Sicilia, saranno di nuovo operativi dal 4 luglio, mentre il giorno dopo riaprirà Cefalù, unico Club Med Exclusive Collection del Mediterraneo.



Operazione 'Grazie Italia'

Le prenotazioni sono già aperte e per incentivarle l’operatore lancia ‘Grazie Italia’, l’iniziativa che prevede una forte riduzione della tariffa a persona per tutte le partenze estive. Solo per le prenotazioni in Italia, poi, la cancellazione è gratuita e prevede il rimborso delle intere somme versate (escluse eventuali penali delle compagnie aeree).

Un’attenzione speciale come sempre è dedicata alle famiglie; per coloro che prenotano entro il 30 giugno, infatti, il soggiorno è gratuito per i bambini fino ai 12 anni e ridotto del 50% per i ragazzi dai 12 ai 17 anni.



Misure sanitarie rafforzate

“Quest’estate – commenta il presidente Club Med Henri Giscard d’Estaing - abbiamo un vantaggio: un’esperienza di due mesi in tema di gestione e organizzazione con misure sanitarie rinforzate, grazie alla riapertura dei nostri resort in Cina”. L’operatore ha infatti approntato il programma ‘Insieme in Sicurezza’, che garantisce gli ospiti prevedendo misure aggiuntive di salvaguardia della loro salute all’interno dei resort.



Il programma è stato elaborato con il Comitato scientifico di Club Med e prevede la certificazione Cristal International Standards. Tra le misure adottate la decisione di ridurre la capacità dei resort al massimo al 66%, in modo da consentire il giusto distanziamento in ogni momento della vacanza.



Inoltre i transfer con i veicoli saranno a riempimento limitato e sono previsti servizi digitali Easy Arrival e Easy Check-in per preparare l’arrivo e durante il soggiorno, in modo da limitare l’attesa.



Gli orari di ristorazione sono stati estesi e la distanza di sicurezza tra i tavoli è garantita; inoltre i buffet saranno sostituiti con servizio a la carte pur mantenendo la più ampia scelta possibile. Anche le attività all’aria aperta sono state adattate per rispettare le regole di distanziamento e sicurezza.