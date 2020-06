I brand Eden pronti all’estate, Italia protagonista

14:21

I brand Eden Viaggi aprono alla summer con una serie di novità. Partono dal 24 giugno i pacchetti viaggio per la Sardegna proposti dal marchio Margò, che nel suo nuovo catalogo Italia include 136 strutture in Sardegna, Puglia, Sicilia e in altre 10 regioni.

Tariffe agevolate per i traghetti

Per i turisti che desiderano visitare la Sardegna sarà possibile viaggiare in traghetto grazie a tariffe agevolate dal porto di Livorno per Olbia e Golfo Aranci e con altre tariffe speciali dai principali porti italiani.



Dal 27 giugno prendono inoltre il via anche i voli speciali verso Olbia e dal 5 luglio quelli alla volta di Cagliari.

Il 28 giugno si aprono invece le partenze per la Sicilia e la Puglia, con voli settimanali speciali per Catania e Brindisi. Sarà possibile partire anche per le piccole isole siciliane (Eolie e Lampedusa) presenti nel catalogo Italia di Margò e raggiungibili dopo il volo aereo con transfer via aliscafo.



Seguono poi le aperture sul Mediterraneo, che dal 4 luglio torna con Grecia e Spagna con collegamenti da tutta Italia con voli di linea e low cost. Pronti a partire anche i voli Neos che serviranno le isole Baleari con Minorca, Maiorca e Ibiza dall’11 e 12 luglio (in partenza da Malpensa e Verona per poi estendere le partenze anche da altri aeroporti italiani nelle settimane successiva) e la Grecia con Rodi l’11 luglio (voli speciali da Malpensa e Verona), Creta il 12 luglio, Kos il 17 luglio e Karpathos il 31 luglio.



Anda riparte dal Sud

Anche il marchio Anda è pronto a ripartire dall’Italia e lancia per la stagione estiva tre nuovissimi tour in Sicilia, Sardegna e Puglia, dalla Sicilia coast to coast alla Sardegna in self-drive per poi arrivare alla 'Puglia Adventure'.



I villaggi italiani e gli Appartameglio

Anche i marchi Eden Viaggi, Eden Village e Ciao Club avviano la stagione estiva con l’apertura del 100% delle strutture in Italia.



Di imminente apertura le strutture a marchio Appartameglio, la nuova soluzione Eden Viaggi che seleziona appartamenti nelle mete adatte alle famiglie, associate a servizi di ristoranti e bar, centri animazioni e spiagge convenzionate e tanto altro.

Il marchio offre proposte in Sicilia a San Vito Lo Capo, in Sardegna a Porto Cervo, a Costa Rei e Stintino e in Puglia in Ugento.