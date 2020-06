Dalla Croazia all'Islanda: tour e fly & drive in in Europa con Quality Group

10:14

Quality Group amplia il raggio d’azione proponendo, dopo ‘Meraviglie Italiane’, una serie di pacchetti da prenotare già a partire dal mese di luglio, raccolti sotto la programmazione ‘Meraviglie d’Europa’.

Natura e cultura in Croazia

Tra i pacchetti quello - proposto in esclusiva da Europa World - che ha per protagonista la Croazia, con un tour guidato di 7 giorni che da Zagabria si sposta a Rastoke per poi toccare il Parco Nazionale Laghi di Plitvice ma anche Zara, una delle città più antiche della costa adriatica, e quindi far tappa a Sebenico, Trogir, Spalato, Ston e infine Dubrovnik.



Anche l’Andalusia è inclusa nelle proposte di ‘Meraviglie d’Euorpa’. Tra gli itinerari quello di 8 giorni con partenze il 14, il 21 e il 28 agosto, che si snoda tra le città più significative del Sud della Spagna: Malaga, Cadice, Jerez, Siviglia, Cordova, Granada, Antequera e Ronda.



Fly & drive con guida

Chi, invece, preferisce la formula del fly & drive potrà optare, ad esempio, per ‘Islanda on the road’, un’escusiva de Il Diamante che ha una peculiarità: include il supporto di una guida on demand che organizzerà appuntamenti due volte al giorno per spiegare gli aspetti geografici del Paese e dare anche assistenza ai viaggiatori. Chi vuole, potrà raggiungerla.



Il tour ha inizio e termine a Reykjavik e include, tra l’altro, la penisola di Snaefellsne, le cascate Skogafoss, Seljalandfoss e Gullfoss abbinate all’area geotermale di Geysir, il parco nazionale Thingvellir, e poi ancora il ghiacciaio Vatnjokull, il più grande d’Europa, e la spiaggia nera di Reynasfiara.