Royal Caribbean, slitta il debutto di Odyssey of the Seas

Slitta il debutto di Odyssey of the Seas. Royal Caribbean ha annunciato di aver posticipato di sei mesi il primo viaggio della nuova ammiraglia, attualmente in costruzione nei cantieri tedeschi Meyer Werft.

La nave, seconda di classe Quantum Ultra, non effettuerà perciò il suo viaggio inaugurale il 5 novembre 2020, come inizialmente previsto, bensì, riporta TravelMole, il 17 aprile 2021.



La decisione, che segue l’annuncio della sospensione delle crociere fino al 15 settembre, è legata alle evoluzioni della pandemia Covid-19.