Eden Viaggi presenta l’anteprima Autunno/Inverno

12:20

Eden guarda già all’inverno. Il tour operator della galassia Alpitour ha annunciato la pubblicazione dell’anteprima villaggi e Ciao Club per l’autunno/inverno 2020/21. Diverse le novità contenute nel catalogo: dalle Maldive alla Thailandia fino a Messico e Brasile.

Per le Maldive, l’operatore presenta la struttura Ev Maayafushi, con gestione italiana. Tra le new entry anche Ev Sunwing Bantao Beach a Pukhet.



Per il Messico la novità è il Ciao Club Barcelò Maya Caribe a Puerto Aventuras.



“Siamo pronti a ripartire alla scoperta del mondo e confidiamo che presto si possa tornare a farlo con la semplicità di sempre - spiega Franco Campazzo, business unit director di Eden Viaggi -. Per la prossima stagione abbiamo in serbo davvero tante novità, destinazioni esclusive e particolarmente amate dagli italiani come le Maldive o la Thailandia”.