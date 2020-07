Se il tour operator chiede aiuto a Google per il dopo Covid: il caso di Kuoni

di Martina Tartaglino

12:12

Quali sono le destinazioni più ambite per le vacanze del 2021? L'emergenza Covid-19 non ha fermato la voglia d viaggiare e sognare anche stando a casa, tanto che Kuoni ha realizzato una mappa incrociando i dati delle ricerche effettuate su Google: il prospetto evidenzia quali sono le mete più desiderate in 131 paesi.

Le Maldive sembrano essere in cima ai desideri degli italiani, ma anche di inglesi, polacchi, romeni e bulgari. Gli americani e i canadesi vogliono il Giappone, gli australiani le Fiji e i neozelandesi Bali. In Asia vanno molto forte gli Emirati Arabi Uniti e il Canada.



E l'Italia? Sognano una vacanza da sogno nel Belpaese i cittadini dell'Arabia Saudita, gli spagnoli e i turchi.