Margò amplia la sua Italia: “Vogliamo diventare la reale alternativa alle Ota”

Hotel, agriturismi, bed & breakfast e appartamenti in tutta Italia, dal mare ai borghi e città d’arte. Sono oltre 15mila le soluzioni ricettive che Margò presenta sul mercato ampliando l’offerta di vacanze nazionali già lanciata a fine maggio con il ritorno del Catalogo Italia.

Soluzioni che le adv potranno prenotare per i loro clienti direttamente sul sito edenviaggi.it o tramite call center. “Una novità - spiega Alessandro Gandola, Business Unit Director di Margò - che offre infinite possibilità di vacanza ai nostri clienti e alle agenzie di viaggi, che avranno ora a disposizione una varietà di soluzioni unica nel settore”.



Gli abbinamenti nei pacchetti

I dettaglianti potranno infatti abbinare al soggiorno anche voli e servizi accessori per rendere la vacanza completa, come ad esempio: voli low cost, di linea o charter e traghetti. In tutte le proposte sarà sempre garantito il servizio di assistenza h24 prima, durante e dopo la vacanza.



“Con questa offerta integrativa - aggiunge Gandola - Margò intercetta nuove opportunità da offrire al mercato e si candida a diventare la reale alternativa alle Ota e alle banche letti, con cui le agenzie costruiscono le loro proposte depacchettizzate”. Nelle prossime settimane Margò amplierà ulteriormente le proprie proposte estendendosi anche all’Europa con oltre 250mila soluzioni ricettive nel continente.