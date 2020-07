09:16

La strana estate del Covid, che per molti sarà sinonimo di vacanze in Italia, ha favorito un tour operator come Napoleon viaggi, da decenni specializzato su isola d'Elba, Toscana, Sardegna e Corsica. La società, che ha sede proprio a Portoferraio, guarda con ottimismo alla stagione in corso. "Già dalla prima riapertura, a giugno, abbiamo percepito buoni segnali dalla clientela. Stiamo per archiviare un ottimo luglio e agosto si conferma il mese preferito per le partenze degli italiani" conferma il responsabile commerciale, Marco Rosselli (nella foto).

