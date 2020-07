Norwegian Cruise Line estende la policy 'Peace of Mind'

11:45

Viene estesa fino al 2021 la policy di cancellazione Peace of Mind di Norwegian Cruise Line. Tutti i clienti che hanno effettuato una prenotazione per un itinerario in partenza tra il primo gennaio 2021 e il 31 ottobre dello stesso anno potranno infatti cancellare la prenotazione fino a 15 giorni prima della partenza.

I clienti riceveranno in cambio un rimborso sotto forma di credito per un viaggio futuro che potrà essere utilizzato fino al 31 dicembre del 2022. Resta attiva la possibilità di cancellare le crociere fino a 48 ore prima dell’imbarco per le partenze del 2020.



“La nostra filosofia “Guests First” – dice Kevin Bubolz, managing director Europe - mette gli ospiti al centro di ogni decisione, esattamente ciò che stiamo facendo ora, consentendo loro di annullare il viaggio molto sotto data e rimandando il pagamento finale a soli 60 giorni dalla partenza”.