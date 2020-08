di Isabella Cattoni

Malgrado la difficile situazione attuale patita dall’intero comparto turistico, Ota Viaggi continua il suo percorso a sostegno del trade.



Il portale Documenti

Dopo l’introduzione delle teleprenotazioni e del nuovo sito, è stato presentato il portale Documenti, uno strumento all’interno del quale le agenzie di viaggi possono scaricare e consultare estratti conto, documenti di viaggio, fatture in completa autonomia. “Continua così il nostro lavoro di rinnovamento per dare alle agenzie un supporto sempre maggiore oltre ad offrire, come facciamo ormai da oltre 30 anni, un prodotto dall’ottimo rapporto qualità prezzo” spiega il direttore marketing e comunicazione, Francesco Boccanera (nella foto).

Novità in Sicilia

Sotto il profilo commerciale, “in questi giorni abbiamo ampliato la programmazione con nuove strutture extracatalogo, soprattutto in Sicilia, con il Pollina Resort e il Brucoli Village, entrambi 4 stelle gestite dal nostro partner commerciale Aeroviaggi. Con Uappala Hotels invece abbiamo inserito in programmazione una nuova struttura in Toscana, precisamente a Tirrenia, dove si trova l’Uappala resort Regina del Mare”.



La campagna ‘No voucher’

Intanto, sul fronte prenotazioni “Abbiamo messo in campo le consuete offerte web con pacchetti nave inclusa e in solo land con bimbi gratis. In caso di annullamento, con la campagna ‘Io prenoto’ abbiamo dato la tranquillità di annullare senza penali fino a 20 giorni dalla data di partenza. Dallo scorso 3 agosto, questa formula è stata sostituita dalla campagna ‘No voucher’, in base alla quale in caso di annullamento ci sarà un rimborso monetario all’agenzia di viaggi o al cliente mandatario della prenotazione tratto dall’acconto o dal saldo ricevuto. Tutto questo per contrastare in modo semplice e chiaro il periodo particolare che stiamo vivendo, cercando di essere sempre un punto di riferimento per le agenzie sul prodotto mare Italia”.