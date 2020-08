Hurtigruten: le navigazioni lungo la costa norvegese continuano

17:05

“La progressiva ripresa delle nostre operazioni e dei viaggi programmati lungo la costa norvegese sulla rotta Bergen - Kirkenes – Bergen continua”. Queste le parole con cui Hurtigruten, in una nota ufficiale sul proprio sito, smentisce le notizie di cancellazione di tutte le navigazioni a causa di un focolaio di Covid-19 a bordo della Roald Amundsen.

La compagnia, che ha ripreso le navigazioni lungo la costa norvegese lo scorso giugno con 8 delle 12 navi normalmente in servizio, prevede “di far rientrare in servizio tutte le navi della flotta con navigazioni in partenza da Bergen entro la fine di settembre. Queste navigazioni non sono infatti state interessate dalla nostra interruzione temporanea delle crociere di esplorazione”.



In merito a queste ultime,, il vettore norvegese dichiara, sempre nella stessa pagina: "A causa di restrizioni internazionali e la pandemia globale di Covid-19 abbiamo cancellato diverse partenze delle nostre crociere di esplorazione".