Astoi Confindustria Viaggi esprime perplessità in merito alle ultime iniziative commerciali messe in atto da Msc Crociere.

Astoi si riferisce in particolare all’annuncio riservato al trade, che recita: “Hai clienti possessori di voucher con altri operatori che intendono partire in crociera? Prenota con noi anche l’estate 2020! A loro garantiamo il 5%+5% di sconto sulla crociera prenotata e fino a 100 euro di credito a bordo per persona”.



In questo modo, sottolinea Astoi, Msc Crociere si rivolge alle agenzie di viaggi invitandole ad influenzare la scelta dei propri clienti, tentando di sviarli dall’operatore con cui hanno già un rapporto in essere per indirizzarli verso il prodotto Msc, con "evidente danno agli altri operatori che avevano emesso il voucher sulle prenotazioni già confermate e non eseguite, in attesa di poterle finalizzare".



Astoi conferma di non essere mai entrata, né di voler in futuro entrare, nel merito delle iniziative commerciali e di marketing delle singole aziende, siano esse all’interno o all’esterno dell’associazione, ma “non può non manifestare la propria amara sorpresa nel constatare l’abbandono delle più fondamentali regole della correttezza commerciale che nessun momento storico, per quanto complicato, può giustificare”.