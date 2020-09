08:02

Mentre il mondo del turismo organizzato si interroga su come affrontare e superare la crisi Covid, c’è chi ha già le idee molto chiare e prepara l’avanzata a livello globale. Il colosso cinese Fosun ha annunciato forti investimenti nella divisione tourism, con cui intende sviluppare ulteriormente il marchio Thomas Cook e Club Med.

Per quanto riguarda il primo, nei piani del fondo ci sarebbe, oltre al rilancio dell’azienda sul web, la creazione di ‘concept store’ e di una piattaforma lifestyle che insieme alla prenotazione di biglietti offra intrattenimento e altri servizi.



Club Med

È invece sull'espansione il focus del fondo, la cui tabella di marcia prevede la realizzazione 10 nuovi resort da commercializzare entro la fine del 2022.



In Cina, è stato inoltre lanciato un nuovo marchio: Club Med Joyview, dedicato agli short break.



Fiducia nella ripresa

Il Gruppo è fiducioso per il dopo Covid. Secondo l’amministratore delegato Jim Qian, “le aziende in grado di sopravvivere a questa crisi saranno molto più forti delle altre, poiché avranno dimostrato di essere efficienti”.