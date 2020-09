Celestyal Experience: al via da aprile le crociere nel Mediterraneo orientale

14:50

Celestyal Cruises lancerà la sua nuova ammiraglia Celestyal Experience nel marzo 2021. Come segnalato da TTG Media, Celestyal Experience avrà una capacità fino a mille800 passeggeri ed effettuerà la sua prima crociera il 6 marzo con un itinerario di sette notti partendo da Atene.



La nave salperà quindi per una serie di crociere di sette notti nel Mediterraneo orientale a partire dal 3 aprile. Celestyal Experience era parte della flotta di Costa Crociere e allora si chiamava Costa neoRomantica. Dopo l’acquisto da parte di Celestyal Cruises avvenuto in luglio, la nave è stata sottoposta a lavori diCelestyal Experience al via c e ora offre 789 cabine di cui 166 con balconi, terrazze o verande con vista sul ponte. Dispone inoltre di quattro ristoranti, sette bar e lounge, beach club e due piscine.

L'amministratore delegato di Celestyal Cruises, Chris Theophilides, ha dichiarato: “Questo è stato un anno impegnativo per tutti. Tuttavia, siamo molto ottimisti sul futuro dei viaggi e, soprattutto, delle crociere. Siamo felici dell'ingresso di Celestyal Experience nella nostra flotta. Questa nave rappresenta un punto di svolta per la compagnia e non vediamo l'ora di presentarla ai nostri clienti. Celestyal Experience incarna l'impegno di Celestyal Cruises nel creare un'esperienza intima e autenticamente greca a bordo di una nave da crociera moderna, ben equipaggiata ma di medie dimensioni”.