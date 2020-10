08:06

“È ora di portare il turismo in una posizione di massima centralità nel contesto economico e istituzionale del Paese”. Queste le parole con cui Andrea Cani, presidente di KKM Group, spiega la decisione di aderire alla campagna #torniamoaviaggiare lanciata da TTG, che Cani ringrazia “per l’impegno profuso in questa operazione di sensibilizzazione di opinione pubblica e stakeholder”.

Un impegno particolarmente apprezzato dal manager in un momento delicato come questo, il cui i player di settore si preparano ad affrontare un ultimo trimestre all'insegna dell'inceetezza.



Dal canto suo, aggiunge il presidente, KKM Group ha sfruttato il periodo del lockdown per sviluppare quello che definisce “un insieme organico di progetti, che spaziano dalla distribuzione alla tecnologia al prodotto, senza temere di mettere in discussione i modelli del passato. Li presenteremo al TTG Travel Experience – conclude -, nella speranza di offrire al trade strumenti validi e concreti per ripartire”.