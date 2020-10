di Isabella Cattoni

Una coda di stagione soddisfacente, che ha, almeno parzialmente, rimodellato le previsioni di chiusura: il direttore commerciale e marketing di Human Company, Bruna Gallo (nella foto), parla di un “Settembre ottimo, che ha saputo almeno in parte ridare fiato alle vendite grazie anche all’apporto dei mercati tedesco e olandese, che hanno slittato in avanti le prenotazioni tradizionalmente programmate per il mese di luglio".

I Village

"Entro il 27 settembre tutti i nostri Village chiuderanno i battenti, mentre i Camping in Town resteranno aperti - come da tradizione – per tutto l’anno”.

Considerando il budget prefissato per il 2020 in periodo pre-Covid, la flessione dei ricavi registrata sul fronte dei villaggi è del 24%, “Un risultato insperato anche solo fino ai primi di luglio”.



I Camping in Town

Le note dolenti arrivano dai Camping in Town, generalmente frequentati soprattutto dai gruppi stranieri che intendono visitare le città d’arte. “Soprattutto su Venezia abbiamo registrato un forte calo e temo che la flessione continuerà anche nell’ultima parte del 2020. Per questo ritengo che la stima sul 2020 sarà di un calo globale del 70% del fatturato rispetto al 2019”.



I progetti

Ma la manager non si perde d’animo e anche se i primi mesi del 2021 non saranno in discesa, “Nel 2021 ripartiremo con i nostri villaggi estivi, sperando nel ritorno dei mercati stranieri già a cominciare dalla fine di aprile. Stiamo lavorando per tornare nel 2021 a una ‘nuova normalità’ che ci porti a contenere, in base a stime improntate alla prudenza, il calo di fatturato nell’ordine di un 10-15% rispetto all’anno d’oro 2019. In quest’ottica, Human Company continuerà a investire sul prodotto, inaugurando Montescudaio Village – 400 unità mobili e 200 piazzole a disposizione degli ospiti – e ampliando l’offerta”.



Il progetto Ants

Inoltre, Human Company sta lavorando al progetto Ants, che si muove in direzione della destagionalizzazione proponendo presso il Norcenni Girasole Village un programma di attività psicomotorie dedicate a una clientela ‘matura’ da abbinare al soggiorno lungo (2-3 settimane) in villaggio.



La presenza in fiera a Rimini

Per tutto il 2021 i prezzi per le vacanze nei villaggi saranno inclusivi dell’assicurazione da annullamento che copre anche i problemi legati a Covid-19 e durante TTG Travel Experience verrà lanciata una campagna di early booking particolarmente aggressiva.

“Saremo in fiera a Rimini dal 14 al 16 ottobre – chiude Gallo – perché ritengo sia fondamentale nei momenti di crisi esserci e sostenere il comparto con un messaggio comunque positivo”.