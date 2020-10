14:01

Gli ultimi aggiornamenti sul Covid in Europa si ripercuotono sull’andamento dei tour operator e dei vettori quotati in Borsa. Particolarmente difficile la giornata di ieri, come riassume ilsole24ore.com, con easyJet e Lufthansa che sulle rispettive piazze arrivano a lasciare sul campo 6 punti percentuali. Ma a perdere quota sono anche Iag e Air France Klm. In calo anche Ryanair, per il quale si sommano anche gli effetti dell’annuncio di una riduzione della capacità del 40% per il periodo invernale.

Ma anche crociere e tour operator hanno avuto una giornata negativa, con i cali di Tui e Carnival. Stessa sorte, sul fronte alberghiero, per Accor e Meliá.