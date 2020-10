14:39

Le risorse non spese per il bonus vacanze andranno a finanziare le misure di aiuto economico agli imprenditori del turismo. La conferma arriva da Dario Franceschini che ha risposto al question time tenutosi alla Camera sul sostegno economico per il settore.

In sostanza, dice Franceschini, chi continuerà a sostenere il peso delle misure anti-Covid decise dal governo potrà richiedere, anche per la fine del 2020 e nel 2021, un sostegno economico allo Stato. Per sostenere il turismo, ha detto il ministro, "il Governo è intervenuto in questi mesi con molte diverse misure. Ora di fronte al prolungarsi della crisi e all'attuale aggravamento dell'epidemia, prolungheremo queste misure nel 2020, grazie anche alle risorse ancora non spese del bonus vacanze. E proseguiremo anche nel 2021 con risorse di emergenza".



Gli aiuti saranno destinati “a tutta la filiera del turismo e in particolare per quei settori che vengono fatti chiudere o che subiscono di più il peso delle misure che il governo deve prendere”. Il ministro ha assicurato che questi aiuti saranno messi a disposizione “prolungando e rifinanziando le misure precedenti”.