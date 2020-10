08:04

Tui gioca d’anticipo e mette in vendita i viaggi per l’estate 2022 verso 52 destinazioni a partire dal 5 novembre prossimo.

Ritornano anche le partenze dall'aeroporto di Teesside, nel nord est dell’Inghilterra, con il lancio di un volo settimanale per Palma.

52 destinazioni diverse

Come riportato da TTG Media, l'operatore offre 52 destinazioni, con due nuovi voli per Boa Vista a Capo Verde da Stansted e uno dall'aeroporto Doncaster Sheffield, oltre a una maggiore frequenza su altre di rotte esistenti.

Tui sta inoltre riprogrammando l’offerta 2021 alla luce di un trend che indica una spesa più elevata da parte della clientela.



Segmento elevato in crescita

Il Gruppo ha infatti registrato un incremento delle prenotazioni di hotel all inclusive a 4 e 5 stelle già per la prossima estate, con oltre il 40% dei clienti intervistati che ha espresso questa preferenza. Per questo, Tui offrirà 233 diverse opzioni in 155 hotel di questa categoria nell'estate del 2021 e ha affermato che si aspetta che questa tendenza continui nell'estate 2022.

L’offerta comprende ville od opzioni di camere con piscina privata, rivolte alle famiglie che vogliono mantenere il distanziamento dagli altri ospiti.

Allo stesso modo, il 18% dei 4mila clienti intervistati ha dichiarato che vorrebbe prenotare una villa con noleggio auto incluso e per questo il t.o. propone 150 opzioni di questo tipo per l'estate 2021 e 2022. In dettaglio, la Florida è stata già venduta al 40% per il 2021, grazie alle molte famiglie che hanno posticipato il viaggio di quest'anno.



I trend del futuro

Richard Sofer, commercial and business development director di Tui, ha dichiarato: "Il nostro ultimo sondaggio sui trend di prenotazione per la prossima estate indica che i clienti non vedono l'ora di concedersi una vacanza, anche alla luce del fatto che molti di loro non hanno viaggiato nel 2020. Questo è il motivo per cui abbiamo lanciato la programmazione fino alla fine di ottobre 2022, in modo che le famiglie e le coppie possano pianificare in anticipo fino al prossimo anno e oltre. Ci aspettiamo che il 57% dei clienti prenoti una vacanza al mare nel Mediterraneo per l'estate 2021 e prevediamo una domanda più incisiva per l'estate 2022”.



Le mete top

Finora, la Grecia è stata “la destinazione principale scelta in base alle prenotazioni registrate per la prossima estate, seguita da Turchia, Egitto, Messico e Repubblica Dominicana e i primi indicatori evidenziano che queste tendenze potrebbero continuare anche nel 2022".