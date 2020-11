Richard Sofer, Tui Uk: “Booking in ripresa”

12:26

Si unisce al coro di critiche all’approccio governativo verso il Covid, ma guarda con ottimismo ai prossimi mesi. Tui Uk fa sentire la sua autorevolezza al Wtm Virtual 2020.

“I continui cambiamenti di messaggi e avvertimenti - afferma il commercial and business development director, Richard Sofer, nel corso di un talk virtuale condotto da TTG Media - ha causato problemi. Una decisione presa il lunedì potrebbe essere necessario revocarla il martedì. Un esempio eclatante è stata la breve riapertura delle Canarie”.



Situazione meno preoccupante, invece, sul fronte prenotazioni, che registrano un trend positivo per Tui Uk, e con “i clienti che stanno cambiando nella scelta delle sistemazioni, orientandosi su categorie superiori, all-inclusive e soggiorni più lunghi”.



Secondo Miles Morgan, titolare della Miles Morgan Travel, non ci sarebbero particolari problemi con la domanda: semmai, come riporta ttgmedia.com, "il lavoro da fare non sarebbe tanto focalizzare l’attenzione sulla parola ‘vaccino’, bensì lanciare il messaggio “prenota ora per assicurati un prezzo appetibile".



Anche le crociere stanno diventando un traino per le vendite. La conferma arriva dallo stesso Sofer: “Si stanno vendendo bene, e probabilmente il divieto del Foreign Office potrebbe essere presto revocato”. S.P.