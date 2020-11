Giver Viaggi e Crociere lancia la formula 'Prenotazione serena 2021'

14:38

Per sostenere il lavoro delle agenzie e incentivare le prenotazioni, Giver Viaggi e Crociere lancia l’operazione ‘Prenotazione serena 2021’,dedicata a quanti prenoteranno entro il 31 dicembre un viaggio della programmazione Giver 2021.

Pubblicità

La formula Prenotazione serena 2021 prevede agevolazioni e incentivi come la possibilità di annullare prenotazioni individuali per tour di gruppo con accompagnatore diretti su Grande Nord, Islanda e Crociere fluviali fino a 45 giorni - per Canada e Usa fino a 31/46 giorni - prima della partenza senza penale. Unica eccezione i costi della polizza assicurativa. Sono escluse le prenotazioni pregresse con voucher ed eventuali penali per titoli emessi. Inoltre, alle agenzie non sarà richiesto l’invio dell’acconto ad eccezione di eventuali titoli emessi ed al cliente è garantito uno sconto di 50 euro a persona.



Giver propone per il 2021 anche una polizza Europ Assistance che estende la garanzia di assistenza medica e annullamento anche ai casi di Covid-19. Infine, nessun supplemento verrà applicato in caso di aumenti tariffari successivi alla prenotazione.



Le anteprime dei cataloghi Giver 2021 Crociere Fluviali e Il Grande Nord sono già disponibili al download sul sito del t.o. e in distribuzione in agenzia.