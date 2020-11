Gli 80 anni di Giuseppe Boscoscuro, fondatore del t.o. Viaggidea

14:48

Ci sono nomi che sono rimasti indelebili nel patrimonio del turismo italiano. Nomi che hanno fatto la storia del comparto e introdotto importanti innovazioni.

Giuseppe Boscoscuro, classe 1940, compirà 80 anni il prossimo 2 dicembre e sono tanti gli ex dipendenti di Viaggidea che ancora gli sono vicini e lo ricordano con affetto.

Sono loro a ricordare un uomo che “ha dato tanto al turismo” fondando Viaggidea nel 1980 e progettando quei ‘Caraibi di qualità’ che ancora oggi fanno viaggiare tanti italiani.



Un’intuizione nata quasi per caso da chi i Caraibi li conosceva bene, decidendo di mettere a frutto passione e conoscenza sul campo per offrire una rosa di destinazioni arricchitasi nel tempo. Partendo dalle Antille, Boscoscuro e collaboratori hanno via via trasferito competenze ed entusiasmo su altre mete dell’area, arrivando a produrre ottimi numeri anche Cuba, Santo Domingo, Giamaica, Messico, Barbados, introducendo poi gli abbinamenti a New York e alle altre città americane.



Quello che oggi appare scontato in quegli anni era invece un modo innovativo di intendere il turismo e Boscoscuro lo interpretò nel miglior dei modi.

Forse anche per questo molti dei suoi ex dipendenti lo festeggiano oggi ricordando quei giorni con affetto.