Royal Caribbean si prepara al varo di Odyssey of the Seas

15:28

La nuova nave di Royal Caribbean, Odyssey of the Seas, ha superato un altro traguardo chiave ed è stata spostata dal cantiere navale Meyer Werft in Germania, per poter completare i lavori di implementazione degli interni. La nave verrà poi trasportata lungo il fiume Ems per completare le prove tecniche in mare.

Odyssey of the Seas sarà la seconda nave da crociera Quantum Ultra Class di Royal Caribbean e la prima del suo genere a navigare in Europa nella primavera del 2021, quando gli ospiti potranno partire da Civitavecchia per ammirare le meraviglie delle isole greche e del Mediterraneo.



Ben Bouldin, vice president Emea di Royal Caribbean International, ha commentato: “Siamo lieti di rivelare un assaggio di Odyssey of the Seas. Sarà l'ultima new entry di Royal Caribbean ad unirsi alla nostra flotta il prossimo anno". Odyssey of the Seas offrirà attività adrenaliniche come gli autoscontri nel grande spazio di attività al coperto sul mare, lo SeaPlex. Divertimento garantito anche grazie alla realtà virtuale con lo Sky Pad e al paracadutismo sul simulatore RipCord by iFly.