di Oriana Davini

08:02

Una strategia sempre più focalizzata sulle esclusive di prodotto e su un rapporto trasparente con le adv: sono i due binari seguiti da Sporting Vacanze per il 2021.

"Il nostro core business sarà sempre più concentrato sulle esclusive di prodotto - conferma il general manager Andrea Vannucci -: alle Maldive confermiamo il cinque stelle Heritance Aarah e il quattro stelle Adaraan Select Meedhupparu, entrambi premium all inclusive, mentre in Italia il Gattopardo di lampedusa e la Tenuta di Murlo in Umbria".



Proteggere le adv

L'intento è proteggere la distribuzione classica, perché "in questo modo i partner mettono a disposizione un prodotto ottimo e noi possiamo lavorare con le adv strutturando con loro una serie di iniziative ad hoc".



In cambio, il t.o. chiede il rispetto della filiera tradizionale: "Dobbiamo metterci in testa che o ci rispettiamo a vicenda, t.o., adv e fornitori, oppure affondiamo tutti. Per questo oltre alle esclusive lavoriamo con strutture che hanno chiaro questo concetto e rispettano tutta la filiera".