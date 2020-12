Amo il Mondo incentiva le agenzie di viaggi

12:36

Incremento del valore del voucher del 10 per cento in caso di prenotazione di una vacanza entro il 31 gennaio e buono Jump da 50 euro a pratica confermata. Sono i due ‘regali di Natale’ che Amo il Mondo ha messo a disposizione delle agenzie di viaggi per incentivare le vendite.

“Abbiamo ricevuto un ottimo riscontro da parte delle agenzie che hanno dimostrato di apprezzare l’iniziativa – dichiara Roberto Servetti, direttore prodotto Amo il Mondo - soprattutto aver dato loro l’occasione di ricontattare i clienti con azioni concrete e programmare un futuro viaggio, sperando di tornare al più presto ad una normalità pre-covid”.



A completare il tutto nella promozione viene messa in evidenza la nuova Assicurazione Total Safe Covid.