Princess Cruises: stop alle crociere fino al 14 maggio

08:30

Stop alle crociere fino al 14 maggio 2021: è la decisione comunicata da Princess Cruises, che ha deciso di prolungare il fermo delle navi, inizialmente fissato fino al 31 marzo, in accordo con il 'Framework for Conditional Saling Order' emesso dai centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC).

Le cancellazioni, si legge su eTurboNews riguardano quindi le crociere nei Caraibi, gli itinerari sulla costa californiana e tutti i programmi crocieristici di inizio stagione in programma in Alaska e in Europa.



"Apprezziamo la pazienza dei nostri ospiti e consulenti di viaggio - sottolinea Jan Swartz, presidente di Princess Cruises -: stiamo lavorando per soddisfare i requisiti di salute e sicurezza per il nostro ritorno in servizio".



Oriana Davini