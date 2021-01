di Isabella Cattoni

08:03

Non una, ma due nuove società per meglio diversificare e organizzare le attività. E un laboratorio per valorizzare le idee dei giovani in ambito turistico. Master Group crede nel futuro e non perde la voglia di scommettere sul turismo.

Investire sul futuro

“Malgrado la situazione sia molto difficile – commenta Lino Cangemi, general manager di Master Group Tour Operator (nella foto) -, malgrado siano tante le incognite in gioco, dobbiamo continuare a investire in modo tale da essere pronti a ripartire non appena le condizioni lo consentiranno. In questo senso, la speranza è quella di vedere aperti alcuni corridoi che permettano agli stranieri – per noi nel 2019 rappresentavano il 92% della clientela totale – di raggiungere il nostro Paese. Intanto, noi non ci siamo mai fermati: accanto alla sede storica in Calabria è prevista l’apertura di nuovi uffici a Roma e abbiamo appena lanciato una nuova società di gestione alberghiera, HR Hotels e Resort. Cominceremo con La Conchiglia Suites & Spa, 4 stelle a Capo Vaticano, ma per l’estate abbiamo in serbo altre novità, probabilmente in Sardegna”. Intanto, a La Conchiglia sono cominciati i lavori di ristrutturazione ed entro il 2022 è prevista una nuova spa.

La necessità di creare una società distinta che si occupi della gestione delle strutture alberghiere deriva dalla volontà di offrire un prodotto controllato e curato nei dettagli, con un’attenzione “che potrei definire quasi maniacale alla qualità”.



Suntour al via

Ma questa non è l’unica direttrice lungo la quale si muove lo sviluppo di Master Group, che entro due mesi prevede di dare alla luce un’altra società. “Si chiamerà Suntour e sarà il braccio di Master Group dedicato alla logistica”.



Il Mgto Lab

Master Group pensa anche ai giovani, “che mai come in questo periodo stanno perdendo la passione e la voglia di intraprendere una carriera nel turismo. Per questo, abbiamo dato vita all’Mgto Lab e da febbraio offriremo ai ragazzi, dapprima in Calabria ma con l’intenzione di ampliare il progetto, uno spazio dove realizzare idee innovative che, se giudicate interessanti, saranno accolte dal tour operator”.

Intanto, Master Group pensa all’estate, che si muoverà all’insegna del mare Italia, ma anche delle città. “La contrattazione con alcuni partner stranieri è già in fase molto avanzata e dovremmo chiudere a breve importanti contratti sul mare Italia”.



Trekking experience

Senza dimenticare i prodotti alternativi come la vacanza trekking, lanciata nel 2019 e che mai come in questo momento storico rappresenta una valida alternativa ai classici soggiorni. “Proponiamo trekking experience in tutta Italia, una formula che sta avendo successo perché consente di avvicinare la cultura e le tradizioni locali muovendosi in ambienti incontaminati”.