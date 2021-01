San Marino Viaggi e Vacanze: partono i webinar per le agenzie

09:14

“La nostra azienda è orientata in modo assoluto al b2b e in questo periodo di avversità vogliamo guardare avanti rimanendo sempre al fianco dei nostri partner”. Queste le parole con cui Alberto Gandino, direttore generale di San Marino Viaggi e Vacanze, presenta il progetto Youniversity, un programma di formazione pensato per gli agenti di viaggi e dedicato esclusivamente a loro.

Si tratta, aggiunge, di un webinar “tramite il quale porteremo gli agenti ‘in viaggio’ in Italia ed Europa presentando loro tutti gli aspetti tematici ed esperienziali legati a particolari destinazioni”.

Gli incontri, tutti della durata di un’ora, incominceranno il 19 gennaio alle 11, con il secondo appuntamento già previsto per il 27 del mese.

In ogni webinar relatori esperti analizzeranno un luogo particolare, rispondendo alle domande dei partecipanti dal vivo. I primi due corsi saranno incentrati su Tuscia e Galizia. Per iscriversi si può mandare una mail a info@sanmarinoviaggivacanze.com.