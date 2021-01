Martulli fa viaggiare famiglie e scolaresche grazie alla tecnologia

10:50

Grazie alla tecnologia è possibile viaggiare, visitare territori italiani ed entrare in musei, creare laboratori e seminari, in modo innovativo: questa l’idea di Martulli Viaggi, che ha deciso di reagire alla crisi offrendo una nuova opportunità alle scolaresche e alle famiglie.

Il tour operator presenta infatti incontri virtuali che andranno a sostituire, solo in questa fase, gli incontri in presenza, non togliendo la possibilità agli studenti di conoscere luoghi nuovi, scoprire bellezze lontane e approfondire ulteriori aspetti culturali.

La proposta di Martulli non si basa su registrazioni statiche; saranno dei veri e propri incontri online di gruppo dinamici in tempo reale, con approfondimenti e immagini in alta risoluzione, che si appoggiano ad una metodologia interattivain base alla quale gli iscritti sono parte attiva e possono porre domande e fare osservazioni.



Martulli Viaggi continua così la propria missione di divulgazione della cultura, mettendo a disposizione la preparazione e la professionalità del suo staff di chi sceglierà fra visite guidate virtuali di tutta Italia; seminari online; laboratori multimediali legati alle tradizioni locali.

Per partecipare è sufficiente scegliere l'incontro di proprio interesse e registrarsi. Si riceverà un link per collegarsi alla sessione dei Virtual Tour e averea disposizione il supporto tecnico di Martulli Viaggi per fruire al meglio del servizio. Possono partecipare scuole di ogni ordine e grado.