La formazione secondo Quality Group: parte il palinsesto serale sulle mete più inusuali

10:32

Si chiama ‘Famolo Strano’ il nuovo format tematico della formazione serale targata Quality Group. Il programma prevede due incontri settimanali alle 21,30 con approfondimenti su 18 itinerari e destinazioni inusuali quali, ad esempio, la Siberia, il gran tour dell’Artico, l’altopiano andino, l’Algeria, la Tasmania, il Salvador e il Nicaragua ma anche Kyushu e Hokkaido, il tour delle isole Faroer, l’India centrale e il Namaqualand.

"Più competenza per poter ripartire"

“Dall’inizio della pandemia abbiamo riorganizzato la nostra operatività per sfruttare il tempo a disposizione in formazione e divulgazione, solo sulle nostre destinazioni ma anche nell’ambito del marketing, della comunicazione e delle vendite - spiega Marco Peci, Direttore Commerciale Quality Group -. Con questo nuovo palinsesto dedicato a mete insolite e affascinanti desideriamo ampliare la conoscenza di ogni angolo del nostro mondo affinché gli agenti possano rispondere con sempre maggiore competenza alle esigenze di clienti. La ripartenza arriverà e le agenzie saranno in prima linea e noi al loro fianco”.



I viaggi 'impossibili'

Il palinsesto serale del gruppo proseguirà a marzo con un nuovo ciclo di 4 appuntamenti, a partire dal 23 marzo sempre alle 21,30, intitolati ‘Famolo Vintage’. Si tratta di approfondimenti dedicati a viaggi impossibili, in mete che oggi non è più possibile visitare quali Siria, Libia, Mali e Yemen. Un ciclo di veri e propri racconti di viaggio narrati dalla voce di chi ha programmato queste affascinanti destinazioni per anni.



Appuntamenti notturni

A ‘Famolo Strano’ e ‘Famolo Vintage’ si aggiungerà, a partire dal 1° febbraio, il QG Broadcast night che, alle 2 di notte e alle 5 del mattino, ritrasmetterà per tutta la settimana alcuni degli incontri mandati in onda durante il giorno.



Prosegue, intanto, la QG Academy, con un ciclo di tre appuntamenti live quotidiani fin a fine maggio. Infine continueranno per tutto l’anno le dirette di Viaggio Facebook del martedì dedicate alle adv e ai loro clienti: momenti live che potranno essere condivisi sulle pagine Facebook delle agenzie.