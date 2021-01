La compagnia di crociera chiede il vaccino per salire a bordo

15:02

Mentre in Italia la ‘bolla’ delle crociere, che ha funzionato fino alle vacanze di Natale, sembra entrare in difficoltà, le navi all’estero sono ancora tutte ferme e Saga Cruises, una compagnia che dedica i suoi viaggi a passeggeri over 50, annuncia che chiederà ai propri passeggeri di essere vaccinati prima di imbarcarli sulle navi.

La compagnia, basata in Gran Bretagna, dove si prevede che la popolazione over 50 in primavera sia quasi completamente vaccinata, ha scelto di posticipare la data della prima partenza dal 3 aprile al 4 maggio 2021, per “dare ai nostri ospiti il tempo di essere vaccinati”, scrive Saga Cruises in una lettera ai passeggeri.



Per salire a bordo, si legge su Travel+Leisure, i passeggeri dovranno essere stati vaccinati da almeno 14 giorni e dovranno comunque presentare un tampone negativo effettuato nelle 72 ore precedenti la partenza.



Chi non sarà stato vaccinato al momento della partenza potrà riprenotare una nuova partenza o accedere al rimborso totale del viaggio.