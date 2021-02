Canada, il Governo sospende le crociere fino al febbraio 2022. A rischio la stagione in Alaska

14:43

Duro colpo per la stagione delle crociere dirette in Alaska: il ministro dei trasporti canadese, Omar Alghabra, ha annunciato un'estensione provvisoria fino a febbraio 2022 del divieto per le navi da crociera che trasportano più di 100 persone di operare nelle acque canadesi.

L'ordinanza, come riportato da Travel Weekly, vieta inoltre alle navi passeggeri che trasportano più di 12 persone di entrare nelle acque costiere artiche.



Clia-North West & Canada si è detta "sorpresa dalla durata dell'estensione" del divieto di crociera temporaneo, che era stato programmato fino al 28 febbraio. "Speriamo di avere l'opportunità di rivedere questo nuovo termine e di dimostrare la nostra capacità di affrontare il Covid-19 proponendo crociere sicure, come stanno facendo i membri di Clia in Europa e in parti dell'Asia, dove le crociere sono riprese anche se su base limitata - ha detto Charlie Ball, presidente di Clia-Nwc -. La pandemia sta avendo un impatto tragico sulle imprese locali e due anni senza crociere in Canada avranno conseguenze potenzialmente irreversibili".



Transport Canada, che ha affermato che le navi da crociera nelle acque canadesi rappresentano un rischio per il sistema sanitario, ha anche consigliato ai cittadini canadesi e ai residenti permanenti di evitare tutti i viaggi su navi da crociera al di fuori del Canada fino a nuovo avviso.